Haberler » Güncel » Bakan Akar'dan sınırın sıfır noktasındaki birliklere ziyaret

Bakan Akar'dan sınırın sıfır noktasındaki birliklere ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırındaki birlikleri denetledi.

31.10.2019 11:40Bakan Akar'dan sınırın sıfır noktasındaki birliklere ziyaret
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırındaki birlikleri denetledi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile sınırın sıfır noktasında incelemelerde bulundu. Tel Abyad'da Barış Pınarı Harekatı'na katılan birliklerin komutanları ile bir araya gelen Bakan Akar, daha sonra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ile Barış Pınarı Harekatı'na katılan bir komando birliğinde de inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Akar, yapılan faaliyetlere ilişkin brifing alarak talimatlar verdi.
(İHA)

Salih Zeki Çolak, Yaşar Güler, Hulusi Akar, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:34 Çakar sökümünde son gün yoğunluğu
12:34 Beyoğlu'nda çin'li kadına kapkaç şoku; telefonu çalan kapkaççı kamerada
12:34 Erdal İnönü mezarı başında anıldı
12:34 Balıkesir merkezli 5 ildeki operasyonda "ByLock" kullandıkları iddiasıyla 8 zanlı yakalandı
12:33 Spor meryem iyin benim için başarı madalya değil, insanların gönlünü kazanmaktır
12:32 TCMB Başkanı Uysal: "Tüketici enflasyonu yüzde 9.3'e geriledi"
12:32 Mardin'de afet ve acil durumlar için toplanma alanları belirlendi
31.10.2019 12:35:35