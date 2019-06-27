Bakan Akar'dan Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümü mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Kara Kuvvetlerinin 2228'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Bakar Akar yayımladığı mesajda, "Kara Kuvvetlerimizin kahraman ve fedakar mensupları, değerli mesai ve silah arkadaşlarım, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen köklü milli, manevi ve mesleki değerleriyle Türk ordusunun temel unsuru olan Kara Kuvvetlerimizin kuruluşunun 2228'inci yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.



"Kara Kuvvetlerimiz, kutsal vatan topraklarının bütünlüğü ve güvenliği, asil milletimizin huzur ve refahı için yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen terörle mücadele operasyonlarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer unsurlarıyla uyum içerisinde omuz omuza çalışarak bugüne kadar büyük başarılar elde etmiştir" diyen Bakan Akar, sözlerine şöyle devam etti:



"Bu başarıların elde edilmesinde kendisini mesleğine adamış, üstlendiği vazifeleri 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içerisinde yerine getiren kahraman ve fedakar Kara Kuvvetleri personelinin payı büyüktür. Kara Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar personelini bu başarılarından dolayı yürekten kutluyor, her birini alınlarından öpüyorum. Kara Kuvvetlerimiz, vatanımızın her köşesinde hudut güvenliğini sağlama ve terörle mücadele görevlerinin yanı sıra yedi iklim üç kıtaya barış ve huzur götüren atalarımızdan aldığı ilhamla sınır ötesinde ve dünyanın birçok bölgesinde uluslararası barışı destekleme faaliyetlerinde de önemli görevler üstlenmekte, küresel barış ve istikrara katkı sağlamaktadır."



Kara Kuvvetlerinin "ordu millet" anlayışının en güzel örneklerinden olduğunu söyleyen Bakan Akar, "Ordu millet anlayışının en güzel örneklerinden birini teşkil eden Kara Kuvvetlerimiz, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisine verilecek her türlü görevi başarıyla yerine getirecek ve asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edecektir. Bu kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor; hayatta olan kahraman gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin değerli aile fertlerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.



Kara Kuvvetlerine bağlı tüm personelleri kutlayan Bakan Akar, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar başta olmak üzere Kara Kuvvetlerimizin bugünkü seviyesine ulaşmasında emeği geçen muvazzaf ve emekli tüm değerli personelini kutluyor, kendilerine ve onlara daima destek sağlayan kıymetli aile fertlerine sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA