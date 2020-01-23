Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ROKETSAN'a gelmesiBakan Akar'ın yetkililer tarafından karşılanmasıBakan Akar'ın sergi alanındaki silah sistemlerini incelemesi ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi almasıBakan Akar'ın çalışmalar hakkında brifing almasıBakan Akar'ın konuşmasıAkar'ın ROKETSAN tesislerini gezmesi ve yetkililerden bilgi alması Bakan Akar'dan Yunanistan
'a "uluslararası hukuka uyulması" çağrısı
Milli Savunma Bakanı Akar: "Gayri askeri statüdeki 16 adayı anlaşmalara aykırı olarak silahlandıran Yunanistan, uluslararası hukuka uygun davranmalı."
Akar: "Libya'da bizim eğitim ve danışmanlık timimiz var. Libyalı kardeşlerimizin eğitimi için destek sağlıyor, danışmanlık hizmetlerini sürdürüyoruz."
Akar: "İdlib'de yoğun hava saldırıları sonucunda binlerce insan kendilerini kurtarmak için Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine kaçmaya çabalıyor"