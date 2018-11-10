Bakan Akar, Derecik'te Yaralanan Askerleri Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Hakkari
'nin Şemdinli
ilçesine bağlı Derecik
beldesindeki Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada yaralanan askerleri, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Irak
sınırındaki Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonrası, Milli Savunma Bakanı
Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve 2'nci Ordu
Komutanı Orgeneral Metin Temel
ile birlikte bölgeye gitti. Bakan Akar, patlamada yaralanan ve Yüksekova
Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralı askerleri ziyaret edip, yetkililerden sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.
ANKARA, -
Ortaklar,Şemdinli,Hulusi Akar,Derecik
10 Kasım 2018 Cumartesi 12:56