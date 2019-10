Bakan Akar: "F-35 olmuyorsa Hürkuş'u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "F-35 olmuyorsa Hürkuş'u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız, yapacağız inşallah. Patriot olmuyorsa 'Siper'i yapıyoruz, kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğiz" dedi.Ankara'da bir otelde düzenlenen 2. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş katıldı. Zirvede konuşan Bakan Akar, gece-gündüz demeden millet ve vatanın hakkını, hukukunu karada, denizde ve havada korumak, kollamak için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyerek, "Devletimiz politik, askeri, teknolojik, ekonomik ve diğer alanlarda yaşanan tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. Bunlarla ilgili gerekli planlamalarını yapıp, gerekli adımlarını tereddütsüz atıyor. Bizler başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili bakanlar, bakanlıklar, güvenlikle ilgili devletin tüm kurum ve kuruluşlarındaki arkadaşlarımız gerçekten tahminlerinizin çok üzerinde gece gündüz demeden milletimizin ve vatanımızın hakkını, hukukunu karada, denizde ve havada savunmak, korumak ve kollamak için ellerinden gelen her türlü gayreti yakinen gösteriyor" ifadelerini kullandı."TÜRKİYE'NİN GELİŞMESİNİ, İLERLEMESİNİ İSTEMEYENLER, MAALESEF ÇOK UZUN YILLAR AYAĞIMIZA PRANGA VURDULAR" Türkiye 'nin gelişmesini, ilerlemesini istemeyenler, maalesef çok uzun yıllar ayağımıza pranga vurdular, bizleri bir şekilde durdurmaya çalıştılar" diyen Bakan Akar, "Bizim işlerimizi zorlaştırmak için eteğimizden, ayağımızdan tuttular. Artık bunun farkındayız. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında ekonomi ve sanayi alanlarındaki bazı önemli girişimler, sonraki yıllarda devam ettirilemedi veya çeşitli sebeplerle akamete uğradı, uğratıldı. Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş, Şakir Zümre, Nuri Killigil sadece bunlardan birkaçı, çok ciddi teşebbüsler oldu ama maalesef ilerlemekte bir sıkıntı yaşadık. Çok şükür artık o dönemleri geride bıraktık" dedi."TSK'NIN İHTİYACI DOĞRULTUSUNDA BİRÇOK HARP SİLAH, ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE MÜHİMMATI, ARTIK KENDİ İMKAN VE KAYNAKLARIMIZLA YAPIYORUZ"Türkiye'nin savunma sanayii alanında büyük atılımlar gerçekleştirdiğini söyleyen Bakan Akar, "Cumhurbaşkanımızın liderliği, teşvik ve desteğiyle son yıllarda özellikle savunma sanayi alanında büyük atılımların gerçekleştirildiğini hep birlikte görüyoruz. Bu alanda yerlilik ve millilik oranımız yüzde 20'lerden yüzde 70'lere gelmiş bulunmaktadır. TSK'nın ihtiyacı doğrultusunda birçok harp silah, araç ve gereçleri ile mühimmatı, artık kendi imkan ve kaynaklarımızla yapıyoruz. Ülkemizin sadece pazar olduğu günlerin geçtiğini, artık sadece pazar değiliz. Artık her türlü mal ve hizmet üretiminde söz sahibi olduğumuzu herkes öğrendi, öğrenecek" şeklinde konuştu."F-35 OLMUYORSA HÜRKUŞ'U YAPTIK, KENDİ MİLLİ MUHARİP UÇAĞIMIZI DA YAPARIZ"Savunma sanayii alanında Türkiye'nin geliştiğini ve gelişmeye devam edeceğini bildiren Bakan Akar, "Bir zamanlar bizler için hayal olan kendi silahımızı, mühimmatımızı araç ve gerecimizi üretebilme imkan ve kabiliyeti, bugün gerçeğe dönüşmüş durumda, MİLGEM gemilerimiz, Altay ana muharebe tankı, Fırtına topçu sistemleri, ATAK taarruz helikopteri, silahlı ve silahsız insansız hava araçları, Hürkuş başlangıç ve temel eğitim uçağı, ilk uçuşunu gerçekleştiren ve yakında seri üretim süreci başlayacak olan GÖKBEY genel maksat helikopteri ve ürettiğimiz her türlü mühimmat, yerlilik ve millilik konusundaki azim ve kararlılığımızın en önemli göstergeleridir. Bu çalışmalarımız artarak devam edecek. F-35 olmuyorsa Hürkuş'u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız, yapacağız inşallah. Patriot olmuyorsa 'Siper'i yapıyoruz, kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.Bakan Akar konuşmasının ardından stantları gezdi.(İHA)