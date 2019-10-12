Haberler » Güncel » Bakan akar: faaliyetler planlandığı şekilde devam ediyor

Bakan akar: faaliyetler planlandığı şekilde devam ediyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Faaliyetler planlandığı şekilde devam ediyor" dedi.

12.10.2019 15:33Bakan akar: faaliyetler planlandığı şekilde devam ediyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Faaliyetler planlandığı şekilde devam ediyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat'ın doğusunda yürütülen Barış Pınarı Harekatı alanında PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu'nun Ankara'da düzenlenen cenaze töreninin ardından basın mensuplarının harekata ilişkin sorusunu cevapladı. Bakan Akar, "Faaliyetler planlandığı şekilde devam ediyor. Silahlı Kuvvetlerimiz, Mehmetçik yüksek bir moral ile kendisine verilen vazifeyi tarihine ve değerlerine yaraşır bir şekilde en iyi şekilde yapmak için büyük bir kahramanlık, büyük bir fedakarlık gösteriyor. İnşallah bunu da başaracağız" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİMuhammet BAYRAM/ANKARA,



Hulusi Akar, Ankara, Fırat, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:45 Bursa'da uyuşturucu operasyonu 5 gözaltı
15:45 Osmaniye otobüsünü oyuncakçı dükkanına çevirdi
15:45 D-100'de alev alan aracından son anda çıktı
15:45 Spor 'kaş yarımadatonu' koşuldu
15:45 Spor mehmet özdilek resmen denizlispor'da
15:44 MHP ve Ülkü Ocaklarından Barış Pınarı Harekatına aşureli destek
15:44 Bingöl'de yolcu midibüsü devrildi: 25 yaralı
12.10.2019 15:46:10