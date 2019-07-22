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Bakan Akar, Fransız mevkidaşı ile telefonda görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

22.07.2019 14:13 Bakan Akar, Fransız mevkidaşı ile telefonda görüştü
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, Bakan Akar'ın Fransa'nın NATO kapsamında sağlamayı önerdiği SAMP- T hava ve füze savunma bataryası için teşekkür ettiği kaydedildi.
Mili Savunma Bakanlığı, telefon görüşmesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:
"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, başta Suriye olmak üzere ikili ve bölgesel güvenlik ve savunma konuları ele alındı. Ayrıca, Bakan Akar, Fransa'nın NATO kapsamında sağlamayı önerdiği SAMP- T hava ve füze savunma bataryası için teşekkür etti."


Kaynak: DHA
Hulusi Akar, Fransa, Politika

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