Haberler» Güncel» Haber

Bakan Akar, Fransız mevkidaşı ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

22.07.2019 15:04 Bakan Akar, Fransız mevkidaşı ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, Bakan Akar'ın Fransa'nın NATO kapsamında sağlamayı önerdiği SAMP- T hava ve füze savunma bataryası için teşekkür ettiği kaydedildi.
Mili Savunma Bakanlığı, telefon görüşmesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:
"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, başta Suriye olmak üzere ikili ve bölgesel güvenlik ve savunma konuları ele alındı. Ayrıca, Bakan Akar, Fransa'nın NATO kapsamında sağlamayı önerdiği SAMP- T hava ve füze savunma bataryası için teşekkür etti."

ANKARA,


Kaynak: DHA
Hulusi Akar, Fransa, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:11   "Öğrencilerimiz istedikleri branşı güzelce araştırsın"
16:11   Hatay Reyhanlı BM'den İdlib'e 35 TIR insani yardım
16:10   Sevgilisini 10 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı
16:10   EPDK resmen duyurdu! Elektrik faturaları sadeleşecek
16:10   15 Temmuz darbe girişimi sırasında Hava Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin davada 41 sanığın...
16:09   Hedef 100 yer altı barajı
16:09   Eşinin öldürdüğü Özlem ve babası toprağa verildi