Bakan akar: harekata hazırız, bu işin şakası yok

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Güvenli bölge süreci istediğimiz, arzu ettiğimiz gibi gitmiyor. Olayları yakinen takip ediyoruz. Harekata hazırız, bu işin şakası yok" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yeni yasama yılı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'SİLAHLI KUVVETLERİMİZ HAZIR'

Fırat'ın doğusundaki gelişmeler ve 'Güvenli Bölge' tesisiyle ilgili konuşan Bakan Akar, şunları söyledi:

"Olayları yakinen takip ediyoruz. Silahlı kuvvetlerimiz her bakımdan hazır. Arkadaşlarımızın morali, motivasyonu yüksek. Bütün eksiklerimiz tamamlandı. Harekata hazırız, bu işin şakası yok. Bizim istediklerimiz tamamen insani, orada bir dram var, orada bir trajedi var. İnsanlar rahat ve huzur içinde, güven içinde evlerine, topraklarına dönsünler. Bunu yapabilmek için ne lazım? Oradaki teröristlerin çıkması lazım, oradaki tahkimatın tahribi lazım, bizim bunu devriye ile görmemiz lazım, devriye üslerinin olması lazım. İşin hızlanması lazım, sonuca gitmesi lazım, vakit kaybetmememiz lazım. Bir an önce teröristler çıksın. Bir an önce tahkimat tahrip olsun, bir an önce ağır silahlar toplansın."

'KARAR BİZE AİT'

Bakan Akar, NATO Genel Sekreterinin Türkiye ziyareti ve olası bir operasyonun nasıl karşılanacağıyla ilgili soruya da şu şekilde cevap verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın direktif ve talimatları doğrultusunda kendi hak ve menfaatlerimizi dikkate alarak, karar neyse o kararı alırız ve uygularız. Diğer bütün ziyaretler, konuşmalar, görüşmeler bunun dışında. Tabiki sayın genel sekreter son derece saygıdeğer bir insan. Savunma ve güvenlik konularına vakıf bir insan. Onunla tabiki görüş alışverişinde bulunabiliriz ama karar bize ait" dedi.

Bakan Akar, 'Güvenli Bölge' tesisiyle ilgili de, "Biz tatmin olmadığımızı söyledik. Onunla ilgili bazı gözlemlerimiz var, takip ettiğimiz hususlar var, bazı parametreler var. Onları yakinen takip ediyoruz. Ona göre askeri yönden ve politik yönden gerekeni yapıyoruz" diye cevap verdi.

ABD'li yetkililerle her zaman bir temas olabileceğini belirten Bakan Akar, hava sahasını ihlal eden İHA'nın düşürülmesiyle ilgili de, "Basit bir olay, hava kuvvetlerimiz, hava sahamızı son derece güçlü ve kapsamlı şekilde koruyor" bilgisini verdi.

'ATEŞKESİ SAĞLAMAYA GAYRET GÖSTERİYORUZ'

Bakan Akar, bir basın mensubunun, 'İdlib konusunda geçtiğimiz günlerde belirli sıkıntılar yaşandı ama Ankara zirvesinden sonra sakinledi gibi geliyor ama Türk gözlem noktalarına ilişkin son durum nedir?' şeklindeki sorusuna da şöyle yanıt verdi:

"Sükunet var. Bir an önce istikrara kavuşması için onu da yakından takip ediyoruz. İdlib'in orada yaşayan 3.5-4 milyon insan var. Bu insanların rahatı, huzuru güvenliği her şeyin üzerinde bir insanlık görevi. Bu konuda Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti, TSK son derece hassas. Elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Gerçekten tarihimize yaraşır bir şekilde insanların güvenliğini sağlamak için ilgili, yetkili, sivil, asker çalışmalarını sürdürüyor. Temennimiz orada bir an önce barışın sağlanması. Ateşkes konusunda bazı gelişmeler oldu. Zaman zaman ihlaller oluyor. Oradaki ateşkesin sürekliliği için her düzeyde temasımız sürüyor. İdlib mutabakatının güncellenmesi ihtimali zamana ve ihtiyaca göre değişebilir. Şu an mevcut mutabakat çerçevesinde görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Ateşkesi sağlamaya gayret gösteriyoruz."



Haber: Gökhan CEYLAN - Nursima ÖZONUR/ ANKARA,