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Bakan Akar, Hatay'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de Mehmetçiğe yönelik gerçekleştirilen saldırı sonrasında TSK komuta kademesiyle birlikte Suriye'ye geçmek için Hatay'a gitti.

03.02.2020 15:04 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:09Bakan Akar, Hatay'da
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'de Mehmetçiğe yönelik gerçekleştirilen saldırı sonrasında TSK komuta kademesiyle birlikte Suriye'ye geçmek için 'a gitti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay'a gitti. Havalimanında İkinci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi helikopterle sınır hattındaki birliklere geçti. Bir gazetecinin İdlib'deki saldırıya ilişkin sorusunu cevaplayan Bakan Akar, "Aziz milletimizin, kimsenin gerekenlerin yapıldığından, yapılacağından şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Hulusi Akar, İdlib, Hatay, Politika

Kaynak: İHA

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