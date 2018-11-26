Bakan Akar, Helikopter Kazasında Yaralanan Askerle İlgili Bilgi Aldı

26 Kasım 2018 Pazartesi 14:48



26 Kasım 2018 Pazartesi 14:48

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sancaktepe'de düşen helikopterde yaralanan askerle ilgili Sancaktepe Devlet Hastanesi'nde yetkililerden bilgi aldı. Şehit yakınlarına taziyelerini ileten Akar, daha sonra hastaneden ayrıldı.Akar'ın hastaneden ayrılmasından sonra İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Memişoğlu, "Askerimizi ameliyattan çıkardık, şimdi yoğun bakıma alıyoruz. Size birkaç saat içinde ayrıntılı bilgi vereceğiz. Şuan durumu kritik" açıklamasını yaptı.- Tiftikçi