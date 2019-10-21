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BAKAN AKAR: HER BİR SİLAH PKK ARACILIĞIYLA YPG'YE VERİLİYOR (1)

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul, DHAMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TRT World Forum'a katıldı.

21.10.2019 14:56BAKAN AKAR: HER BİR SİLAH PKK ARACILIĞIYLA YPG'YE VERİLİYOR (1)

Haber: Gülseli KENARLI/ İstanbul, DHA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TRT World Forum'a katıldı. Forumun NATO Başlıklı oturumunda bir konuşma yapan Bakan Akar, "Müttefiklerimiz arasında YPG/PKK konusunda bazı ikilemler olduğunu görüyoruz. Özellikle YPG'nin çok fazla maddi destek aldığını görüyoruz. PKK terörist grup olarak çoğunluk tarafından tanınmıştır. Müttefiklerimiz PKK ile eş değer YPG'yi desteklemeye başladı. Her bir silah PKK  aracılığıyla YPG'ye veriliyor ve bu silahlar bize doğrultuluyor. Bunu müttefik NATO ülkesi yapıyor" dedi.

"AKSİ HALDE BİZ KENDİ ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Akar, "Barış Pınarı Harekatı'nda bizim tek hedefimiz sınırlarımızı korumaktır. Tüm terörist grupların ortadan kaldırılmasıdır. YPG 120 saat içinde bölgeden çekilecekti. Bu 30 kilometre derinliğe ulaşıyor. Anlaşmaya uyulursa Barış Pınarı Harekatı durdurulacaktır. Aksi halde biz kendi çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Akar'ın açıklamaları



Hulusi Akar, İstanbul, YPG, Güncel

Kaynak: DHA

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