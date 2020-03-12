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Bakan Akar: ' Herkes her an hazır'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus askeri heyeti ile gerçekleştirilen görüşmelerde büyük oranda mutabakat sağlandığını belirterek, "Ateşkes bozulur, saldırılar devam ederse bıraktığımız yerden başlamaya, onların da canını yakmaya devam edeceğimizi söyledik, söylemeye devam ediyoruz.

12.03.2020 10:15 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:15
Bakan Akar: ' Herkes her an hazır'
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus askeri heyeti ile gerçekleştirilen görüşmelerde büyük oranda mutabakat sağlandığını belirterek, "Ateşkes bozulur, saldırılar devam ederse bıraktığımız yerden başlamaya, onların da canını yakmaya devam edeceğimizi söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Herkes her an hazır" dedi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Hulusi Akar, Güncel

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