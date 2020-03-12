Bakan Akar: ' Herkes her an hazır'
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus askeri heyeti ile gerçekleştirilen görüşmelerde büyük oranda mutabakat sağlandığını belirterek, "Ateşkes bozulur, saldırılar devam ederse bıraktığımız yerden başlamaya, onların da canını yakmaya devam edeceğimizi söyledik, söylemeye devam ediyoruz.
12.03.2020 10:15 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:15
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus askeri heyeti ile gerçekleştirilen görüşmelerde büyük oranda mutabakat sağlandığını belirterek, "Ateşkes bozulur, saldırılar devam ederse bıraktığımız yerden başlamaya, onların da canını yakmaya devam edeceğimizi söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Herkes her an hazır" dedi.
(İHA)
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Hulusi Akar, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsle dalga geçen Rudy Gobert'in hastalığa yakalanması, sosyal medyada tepki çekti
Güncel
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Güncel
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle el dezenfektanlarının fiyatı yüzde 4 bin arttı
Güncel
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Güncel
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı?
Güncel
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguluyor
Güncel
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir