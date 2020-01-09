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Bakan Akar, Hidayet Türkoğlu ile bir araya geldi

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı (TBF) Hidayet Türkoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi.

09.01.2020 21:07 | Son Güncelleme: 09.01.2020 21:13Bakan Akar, Hidayet Türkoğlu ile bir araya geldi
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı (TBF) Hidayet Türkoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi.

TBF CEO'su Ömer Onan'ın da bulunduğu ve Milli Savunma Bakanlığı'nın Ankara'daki yerleşkesinde gerçekleştirilen görüşmede, Türkoğlu ile Akar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında olabilmek adına hayata geçirilebilecek projeleri hakkında fikir alışverişinde bulundu. Görüşmede Hidayet Türkoğlu, Hulusi Akar'a isminin yazılı olduğu milli takım forması takdim ederken; Akar'ı A Erkek Milli Takımı'nın FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde, 21 Şubat 2020 Salı günü, Ankara Spor Salonu'nda Hollanda ile oynayacağı mücadeleyi izlemeye davet etti. - İSTANBUL

Hidayet Türkoğlu, Hulusi Akar, Türkoğlu, Spor

Kaynak: İHA

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