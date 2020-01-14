Bakan Akar: İdlib ve Libya'da ateşkesin uygulandığını görüyoruz

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, " İdlib 'de ve Libya 'daki ateşkesin büyük ölçüde uygulandığını görüyoruz. Tabii biz bunu sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

Bakan Akar, TBMM'de AK Parti'nin grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Akar, Türkiye olarak, bölgede barışın ve huzurun hakim kılınması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini kaydederek, sorunların barışçıl yöntemlerle ve siyasi şekilde çözümlemesinden yana olduklarını vurguladı. Bu konuda İstanbul'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'da görüşmeler yaptıklarını kaydeden Bakan Akar, "Bu görüşmeler sonrasında hem Libya'da hem İdlib'de ateşkes sağlanması ve barışın, huzurun sağlanması için mutabık kaldık. Bu husus orada açıklandı. Buna karşılık taraflardan da olumlu cevaplar geldi. Bu konuda herkes olumlu tavır sergiledi" dedi.

'ATEŞKESİN UYGULANDIĞINI GÖRÜYORUZ'

Bakan Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile birlikte dün Libya zirvesi için Rusya'da bulunduklarını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Burada görüşmeler yapıldı, metinler hazırlandı. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Türkiye ve Rusya tarafı bir metinde mutabık kaldı. Daha sonra bu husus taraflara iletildi. Metnin imzalanmasını beklerken Hafter tarafının Rusya'dan ayrıldığını öğrendik. Diğer taraftan İdlib'de ve Libya'daki ateşkesin büyük ölçüde uygulandığını görüyoruz. Tabii biz bunu sonuna kadar destekliyoruz. Özellikle İdlib'de kış şartlarında binlerce kişi çok zor şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Devamlı karadan ve havadan yapılan saldırılar insanların hayatlarını zorlaştırmakta. Bunlar bir ölçüde durmuş durumda. Ateşkese uyuluyor. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rusya ile yakın temas içerisindeyiz. Umudumuz, dileğimiz bir an önce barışın ve huzurun hem İdlib hem Libya'ya gelmesi. Akan kanın durması, insanların normal hayatlarına dönmesi. Bu konuda gerçekten elimizden gelen neyse bunları yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, bütün liderler ile konuşuyor. Amacımız; hem bölgemizde hem çevremizde barış ve huzurun hakim kılınması."

'ÇALIŞMALAR ÇOK YOĞUN BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLMEKTE'

Bakan Akar, Rusya'ya tekrar gitme durumlarının söz konusu olup olmadığına ilişkin soruya ise, "Her şey mümkün, temaslar sürüyor. Amacımız bölgeye, komşularımıza barış ve huzurun gelmesi. Bunun için yapılması gereken ne varsa Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu çalışmalar çok yoğun bir şekilde sürdürülmekte. Biz de, bize düşen görevleri yapmaya çalışıyoruz" diye yanıt verdi.

Bakan Akar'ın darbeci General Halife Hafter'in masadan hangi sorun nedeniyle kalktığı sorusu üzerine, bunların teknik konular olduğunu ve üzerinde çalışıldığını belirtti. Bakan Akar ayrıca, Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırası imzalanmasının ardından, Libya'da eğitim ve danışmanlık konusunda çalışmalarının bulunduğunu söyledi.