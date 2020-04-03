Bakan Akar: İki günde 640 bin maske, 15 bin tulum sevk edildi
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, COVID-19 ile mücadele kapsamında birlik, karargah ve kurumların ihtiyaçları için 2 günde 640 bin adet maske, 15 bin adet tulum, 1 ton dezenfektan sevk edildiğini açıkladı.
03.04.2020 18:21 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:21
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, COVID-19 ile mücadele kapsamında birlik, karargah ve kurumların ihtiyaçları için 2 günde 640 bin adet maske, 15 bin adet tulum, 1 ton dezenfektan sevk edildiğini açıkladı.
Bakan Akar, Bakanlığın Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, "COVID-19 ile mücadele kapsamında birlik, karargah ve kurumlarımızın ihtiyaçları aralıksız karşılanmaktadır. Sadece dün ve bugün 640 bin adet maske, 15 bin adet tulum, 1 ton dezenfektan sevk edildi. Bu ikmal faaliyetleri her gün düzenli olarak gerçekleştirilmektedir" ifadelerini kullandı.
ANKARA, -
Kaynak: DHA
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