Bakan Akar'ın 24 Kasım Öğretmen Günü mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Büyük mücadelelerle elde edilmiş kazanımlarımızı korumak ve ülkemizi uluslararası düzeyde her alanda rekabet edebilecek bir konuma ulaştırmak için güçlü bir eğitim-öğretim sistemine sahip olmak hayati önemi haizdir. Eğitim sürecinin en temel unsurlarından biri ise şüphesiz ki öğretmenlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Akar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, öğretmenlerin herkesin hayatında önemli bir yer tutan, üzerinde büyük emekleri olan ve yetişmesi için her türlü fedakarlıkta bulunduğunu belirtti.

Meslekleri gereği kutsal bir vazifeyi yerine getiren, ilim ve irfan ordusunun fedakar mensubu öğretmenleri, bu anlamlı günde en içten duygularla kutladığını ifade eden Akar, tükenmek bilmeyen emek, sabır, şefkat, hoşgörü ve fedakarlıkları için tüm öğretmenlere saygı ve şükranlarını sundu.

24 Kasım'ın aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 1928'de "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanı verilişinin 91'inci yıl dönümü olduğunu anımsatan Akar, bu vesileyle Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de saygı ve minnetle yad etti.

Akar, mesajına şöyle devam etti:

"Köklü tarihi, genç ve dinamik nüfusu, gelişen ekonomisi, güçlü demokrasisi, etkin, caydırıcı ve saygın ordusuyla 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyen Türkiye Cumhuriyeti; tam bağımsızlık, demokrasi, insan hakları, anayasal özgürlükler, sosyal devlet yapısı ve dünyanın ilk 20 ülkesinden biri olmamızı sağlayan ekonomik büyüklük gibi değer ve kazanımlara dünden bugüne kolayca ulaşmış değildir.

Tüm bu değerlerin korunmasında ve güçlendirilmesinde ihtiyaç duyulan en önemli unsur, önemi her geçen gün daha da artmakta olan eğitimdir. Nitekim eğitim, ülkelerin ve milletlerin geleceğini gösteren bir pusuladır. Dolayısıyla büyük mücadelelerle elde edilmiş kazanımlarımızı korumak ve ülkemizi uluslararası düzeyde, her alanda rekabet edebilecek bir konuma ulaştırmak için güçlü bir eğitim-öğretim sistemine sahip olmak hayati önemi haizdir. Eğitim sürecinin en temel unsurlarından biri ise şüphesiz ki öğretmenlerdir.

Ülkemizin yarınları olan genç nesillerimizin, milli ve manevi değerlerine bağlı, sürekli araştıran ve sorgulayan, ülkesi için azimle çalışan, çağının gerektirdiği nitelik ve becerilere sahip, özgüveni yüksek bireyler olarak yetiştirilmesinde öğretmenlerimize önemli sorumluluklar düşmektedir. Zira diliyle, kültürüyle, bayrağıyla, inancıyla, örf ve adetleriyle Türkiye Cumhuriyetini güvenli bir geleceğe taşıyacak olan aklı ve bilimi rehber edinmiş, donanımlı ve çalışkan bir nesil, ancak değerli bir öğretmen kadrosuyla yetiştirilebilir.

Vatanımızın her köşesinde üstün vazife anlayışıyla görevlerini yerine getiren saygıdeğer öğretmenlerimizin, ülkemizin daha aydınlık bir geleceğe sahip olması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla, eğitim meşalesini gururla taşımaya devam edeceklerine yürekten inanıyorum."

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve ebediyete intikal etmiş öğretmenleri rahmet, minnet ve şükranla yad eden Akar, Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında çalışan öğretim üyeleri ve öğretmenler ile tüm eğitimcilerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayarak sağlık ve başarılar diledi.

Kaynak: AA