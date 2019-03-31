Bakan Akar'ın Oy Kullandığı Sandıkta Mansur Yavaş Fark Attı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın oy kullandığı Çankaya İlköğretim Okulu'ndaki sandıktan CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş birinci çıktı.
MANSUR YAVAŞ, MEHMET ÖZHASEKİ'DEN 174 OY FAZLA ALDI
1166 numaralı sandıkta 328 seçmenden 280'i oy kullandı. Sandıktan, Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş'a 222, Cumhur İttifakı adayı Mehmet Özhaseki'ye 48 oy çıktı.
DİĞER PARTİLERİN ALDIĞI OY SAYISI
TKP adayı 4, SP adayı 2, Vatan Partisi adayı ise 1 oy alırken, 3 oy geçersiz sayıldı.
Politika, Güncel
Kaynak: DHA