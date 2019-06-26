26.06.2019 23:45
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Bakan Akar İngiliz mevkidaşı ile görüştü

Bakan Akar İngiliz mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Penny Mordaunt ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar , İngiltere Savunma Bakanı Penny Mordaunt ile bir araya geldi. NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika 'nın başkenti Brüksel 'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar programı kapsamında, İngiltere Savunma Bakanı Penny Mordaunt ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar , Brüksel 'deki NATO Karargahı'nda birçok ülkenin Savunma Bakanıyla ikili görüşmeler yaptı. Bakan Akar bu kapsamda İngiltere Savunma Bakanı Penny Mordaunt ile de bir araya geldi" denildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Brüksel , İngiltere , Hulusi Akar , Güncel

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