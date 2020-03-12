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Bakan Akar İngiliz mevkidaşı Wallace ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi.

12.03.2020 20:39 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:39
Bakan Akar İngiliz mevkidaşı Wallace ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi. Görüşmede, başta İdlib olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayii konuları görüşüldü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi. Bakan Akar, İngiliz mevkidaşını Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Törenin ardından her iki Bakanın başkanlığında heyetlerarası görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede başta İdlib olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayii konularında karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu. Her iki Bakan, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde (İGAB) insanlık dramının önlenmesi, akan kanın durması, hudutlarımızın korunması hususundaki kararlılığı vurguladı. Bu kapsamda karşılıklı diyalog ve işbirliğinin önemi üzerinde duruldu" ifadelerine yer verildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Hulusi Akar, Ben Wallace, İngiltere, Politika

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