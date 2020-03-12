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Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi.

12.03.2020 21:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 21:34
Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan İngiliz mevkidaşı Wallace'ı Bakanlık'ta askeri törenle karşıladı.
Törenin ardından Akar ve Wallace'ın başkanlığında heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.
Görüşmede, İdlib başta olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayisi konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Her iki Bakan, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde (İGAB) insanlık dramının önlenmesi, akan kanın durması ve Türkiye'nin hudutlarının korunması hususundaki kararlılığı vurguladı.
Bu kapsamda karşılıklı diyalog ve iş birliğinin önemi üzerinde duruldu.
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Kaynak: AA

Etiketler : Hulusi Akar, Ben Wallace, İngiltere, Güncel

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