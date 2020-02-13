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Bakan Akar, İngiliz ve Fransız mevkidaşlarıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile ayrı ayrı görüştü.

13.02.2020 18:10 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:10Bakan Akar, İngiliz ve Fransız mevkidaşlarıyla görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Savunma Bakanı Ben Wallace ve Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile ayrı ayrı görüştü.
Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda çeşitli temaslarda bulundu.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüşen Akar, daha sonra NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın savunma ve caydırıcılık, külfet paylaşımı konularının ele alındığı oturumuna katıldı.
Akar, oturumun ardından Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile bir araya geldi.
İkili görüşmelerde, askeri, güvenlik ve savunma sanayi iş birliği konularının yanı sıra başta Libya ve Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeler, bu çerçevede İdlib'deki son durum, bölgede yaşanan insani trajedinin sona erdirilmesi için yapılması gerekenler konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
Türkiye'nin beklentilerini dile getiren Bakan Akar'ın, İdlib'deki sivil halkın uygulanan şiddet nedeniyle evlerini terk ederek rejim bölgesine değil, Türkiye'ye doğru yöneldiğine dikkat çektiği öğrenildi.
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'ndaki toplantı ve temaslarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan ziyaretine katılmak üzere Brüksel'den ayrıldı.

Hulusi Akar, Ben Wallace, İngiltere, Güncel

Kaynak: AA

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