Haberler » Politika » Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü - Haberler

Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brüksel'de İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi.

13.02.2020 19:46 | Son Güncelleme: 13.02.2020 19:46Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği 'de Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda ikili görüşmeleri sürdürüyor. Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi. Savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmenin ardından Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen "savunma ve caydırıcılık, külfet paylaşımı" konulu oturuma katıldı. - BRÜKSEL

Hulusi Akar, İngiltere, Brüksel, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

15:35  Hakim Ziyech kimdir? Hakim Ziyech kariyeri ve performansı!
14:28  Uluslararası Caribou Matematik Yarışması nedir? Uluslararası Caribou Matematik Yarışması kurlları nelerdir?
14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
13.02.2020 20:58:25