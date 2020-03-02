Bakan Akar: İnsanlık dramının sona erdirilmesinin derdindeyiz

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Orada rejim tarafından yapılan büyük zulümler var. Hastaneler, okullar, pazar yerleri, masum insanların yaşadığı yerleri vuruyorlar. Biz bunun önlenmesinin, ateşkesin sağlanmasının, göçün önlenmesinin, bölgede yaşanan insanlık dramının sona erdirilmesinin derdindeyiz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bahar Kalkanı Harekatı'nın sevk ve idaresini yaptığı Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'nden gelişinde Mehmetçiğe destek açıklamasında bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın da katıldığı Milli Savunma Bakanlığındaki görüşmede konuşan Bakan Akar, gerçekleştirilen ziyaretin kendileri için çok anlamlı olduğunu belirtti. Bahar Kalkanı Harekatı'nın Allah'ın yardımı, halkın sevgisi, duası ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman mensuplarının fedakarlığıyla planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini ifade eden Bakan Akar, yapılan harekatın sadece askeri bir faaliyet olmadığını çok önemli insani bir boyutunun da bulunduğunu söyledi. Tüm dünyaya hakkı, adaleti, barışı ve huzuru getiren atalarından aldıkları ilhamla her zaman mazlumun ve mağdurun yanında olduklarını vurgulayan Bakan Akar, şöyle konuştu:

"Bir taraftan ülkemizin ve halkımızın, 83 milyonun hakkını, hukukunu, güvenliğini, huzurunu, egemenliğini, bağımsızlığını ve bunlara karşı yönelik risk ve tehditleri ortadan kaldırmak için elimizden gelen gayreti göstermeye bu neticeyi sağlamaya çalışırken diğer taraftan da mazlum, mağdur Suriyeli kardeşlerimizin de hakkını hukukunu korumak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu konuda epey bir mesafe kat ettik. Bu sadece Türkiye'nin bir meselesi değil, sadece oradaki insanların kurtarılması meselesi değil. Tüm dünyanın, NATO'nun, tüm ülkelerin bu enkazların altında sadece kadınların, çocukların ve binlerce masum insanın değil, aynı zamanda medeni dünyanın vicdanının kaldığını da görmesi gerekir."

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarını başarıyla tamamlayan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Barış Pınarı Harekatı'na, yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadele harekatlarına devam ettiğine, Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta faaliyetlerini sürdüğüne, Libya'da askeri eğitim iş birliği ve danışmanlık görevlerinin yerine getirdiğine dikkati çeken Bakan Akar, "Bir taraftan Bahar Kalkanı Harekatı'nı yaparken diğer faaliyetlerimiz de aynı azim ve kararlılıkla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'İNSANLIK DRAMININ SONA ERDİRİLMESİNİN DERDİNDEYİZ'

Bakan Akar, Bahar Kalkanı Harekatı'nın insani boyutuna vurgu yaparak, diğer devletlerin bu konuda ders almasının önemine dikkati çekti. Akar, "Herkes bir iş yapıldığında o eylemin arkasından kar bekliyor. Özellikle batılı ülkelerin son dönemde Afrika'da yaptıkları faaliyetlerin buna benzer nedenleri var. Bizde böyle bir şey yok. Orada rejim tarafından yapılan büyük zulümler var. Hastaneler, okullar, pazar yerleri, masum insanların yaşadığı yerleri vuruyorlar. Biz bunun önlenmesinin, ateşkesin sağlanmasının, göçün önlenmesinin, bölgede yaşanan insanlık dramının sona erdirilmesinin derdindeyiz" diye konuştu.

Mayıs ayından beri bölgede kadın, yaşlı, çocuk demeden 500 masumun katledildiğini, 5 binden fazla kişinin yaralandığını belirten Bakan Akar, "Tüm bunlara rağmen biz elimizden geldiğince tarihi, insani, vicdani görevimiz neyse Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile yaptık, yapmaya devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Yerli ve milli savunma sanayiinin önemine de vurgu yapan Bakan Akar, STK temsilcilerinin sorularını da yanıtladı. Uzman çavuşlarla ilgili bir soru üzerine de Bakan Akar, şu yanıtı verdi:

"2016 yılından günümüze kadar icra edilen temin faaliyetleri neticesinden TSK'nın uzman erbaş ihtiyacının karşılanmış olması nedeniyle Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına dış kaynaklardan uzman erbaş temini yapılmayacaktır. Bu süreçte TSK kadroları için sözleşmeli erbaş ve er alımına devam edilecek olup, başarılı ve gerekli kriterleri sağlayan azami sayıdaki sözleşmeli erbaş ve erin statü geçişi kapsamında uzman erbaşlığa geçişi sağlanacaktır. Milli Savunma Bakanlığınca sözleşmeli erbaş ve erlerin daha iyi şartlarda istihdam edilebilmelerini sağlamak maksadıyla izin, özlük ve sosyal haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalara da ara vermeksizin devam edilmektedir."

HİSARCIKLIOĞLU: ACIMASIZ SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRENLER BEDEL ÖDECEYEK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da kendilerini kabul eden Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi'ne teşekkür ederek, her kritik dönemde milletin ve devletin yanında durduklarını ifade etti. Başkan Hisarcıklıoğlu, Türkiye ve ordusunun, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatlarıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdiğini belirterek, acımasız saldırıyı gerçekleştirenlerin bunun bedelini ödeyeceklerini, Bahar Kalkanı Harekatıyla bu bedeli ödemeye başladıklarını söyledi.