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Bakan Akar, Irak Savunma Bakanı El-Şamari'yle telefonda görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Necah Hasan Ali El-Şamari ile telefonda görüştü.

15.10.2019 20:20Bakan Akar, Irak Savunma Bakanı El-Şamari'yle telefonda görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Necah Hasan Ali El-Şamari ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile Bakan Akar'ın Iraklı mevkidaşı Necah Hasan Ali El-Şamari ile telefonda görüştüğünü duyurdu. Açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Necah Hasan Ali El-Şamari ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar ve El-Şamari, Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu" denildi.Haber: Fatih POYRAZ/ ANKARA,



Hasan Ali, Irak, Güncel

Kaynak: DHA

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