Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bakan Akar, İran Genelkurmay Başkanı Bageri ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bageri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

06.04.2020 22:06 | Son Güncelleme: 06.04.2020 22:06
Bakan Akar, İran Genelkurmay Başkanı Bageri ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bageri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Bakan Akar tarafından ilk Covıd-19 vakasının görülmesinden itibaren ivedilikle ve kararlılıkla tedbirler alınmaya başlandığı vurgulandı.

Milli Savunma Bakanı Akar, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bageri ile telefonda görüştü. Bakan Akar görüşmede milli imkan ve kabiliyetleri kullanarak mevcut kapasiteyi geliştirmek suretiyle yerli milli ürünler geliştirilmeye devam edildiğini belirterek, Bakanlığın bu kapsamdaki kapasitesinin de gün geçtikçe arttığına dikkat çekti.

Bakan Akar, alınabilecek ilave tedbirleri belirlemek ve salgının daha fazla hasar vermesini engelleyebilmek maksadıyla iki ülke arasındaki gayretlerin koordine edilmesinin yanı sıra bu ölümcül virüse ilişkin bilgi ve tecrübeleri paylaşmaya hazır olduklarını ifade etti. Bakan Akar, ihtiyaç duyulması durumunda üretilen yerli ve milli sağlık ürünlerinin dost İran halkına ulaştırılması için hazır olunduğunu da belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: İran, Politika
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Politika ››Bakan Akar, İran Genelkurmay Başkanı Bageri ile telefonda görüştü - Haberler

Politika Manşet

Haberler

Acı haberi Bakan Soylu verdi: Polis teşkilatımızda bir kaybımız var Haberler
Acı haberi Bakan Soylu verdi: Polis teşkilatımızda bir kaybımız var
Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson, yoğun bakıma alındı Haberler
Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson, yoğun bakıma alındı
İki ilimiz arasında toplu taşıma 15 günlüğüne durduruldu Haberler
İki ilimiz arasında toplu taşıma 15 günlüğüne durduruldu
Darbeci General Hafter’e bağlı milisler, koronavirüs hastanesini vurdu Haberler
Darbeci General Hafter'e bağlı milisler, koronavirüs hastanesini vurdu
Film gibi olay! Ateşi yüksek çıkan babasını polisten kaçırdı Haberler
Film gibi olay! Ateşi yüksek çıkan babasını polisten kaçırdı
Trump’ın koronavirüs önerisi Beyaz Saray’ı ikiye böldü Haberler
Trump'ın koronavirüs önerisi Beyaz Saray'ı ikiye böldü
Salgının merkez üssünde virüsten ölenler parklara gömülecek Haberler
Salgının merkez üssünde virüsten ölenler parklara gömülecek
Koronanın merkez üssü ABD’de ölü sayısı kritik eşiği aştı Haberler
Koronanın merkez üssü ABD'de ölü sayısı kritik eşiği aştı

Son Dakika Politika Haberleri

22:51: Başakşehir'de hafif ticari araç ile çarpışan otomobil takla attı: 3 yaralı - Haberler 22:51: Van'da 161 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Haberler 22:39: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Koronavirüs nedeniyle polis teşkilatımızda bir kaybımız var 22:39: Sosyal mesafeyi hiçe sayıp eğlence düzenleyen 6 kişiye ceza - Haberler 22:37: Samsun'da piknikçiye 392 TL ceza - Haberler 22:35: Kocaeli'de 15 bin adet kaçak maske ele geçirildi - Haberler 21:08: Hollanda'da cami yetkilileri, sağlık çalışanlarına Kur'an-ı Kerim'den ayetle teşekkür etti - Haberler 20:15: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor 19:19: Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti - Haberler 18:45: Karantinada olduğu için babasının cenazesini telefondan izledi - Haberler 17:57: Filipinler'de polis, koronavirüs kurallarını ihlal eden adamı öldürdü - Haberler 17:12: 19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu - Haberler