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Bakan Akar, İran Genelkurmay Başkanı Bageri ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bageri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

06.04.2020 22:10 | Son Güncelleme: 06.04.2020 22:10
Bakan Akar, İran Genelkurmay Başkanı Bageri ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bageri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Bakan Akar tarafından ilk Covıd-19 vakasının görülmesinden itibaren ivedilikle ve kararlılıkla tedbirler alınmaya başlandığı vurgulandı.
Milli Savunma Bakanı Akar, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bageri ile telefonda görüştü. Bakan Akar görüşmede milli imkan ve kabiliyetleri kullanarak mevcut kapasiteyi geliştirmek suretiyle yerli milli ürünler geliştirilmeye devam edildiğini belirterek, Bakanlığın bu kapsamdaki kapasitesinin de gün geçtikçe arttığına dikkat çekti.
Bakan Akar, alınabilecek ilave tedbirleri belirlemek ve salgının daha fazla hasar vermesini engelleyebilmek maksadıyla iki ülke arasındaki gayretlerin koordine edilmesinin yanı sıra bu ölümcül virüse ilişkin bilgi ve tecrübeleri paylaşmaya hazır olduklarını ifade etti. Bakan Akar, ihtiyaç duyulması durumunda üretilen yerli ve milli sağlık ürünlerinin dost İran halkına ulaştırılması için hazır olunduğunu da belirtti.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: İran, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Bakan Akar, İran Genelkurmay Başkanı Bageri ile telefonda görüştü - Haberler

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