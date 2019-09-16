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- Bakan Akar, İran Savunma Bakanı'nı kabul etti

- Bakan Akar, İran Savunma Bakanı'nı kabul ettiANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, üçlü zirve için Türkiye'de bulunan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami'yi bakanlıkta kabul etti.

16.09.2019 20:10
- Bakan Akar, İran Savunma Bakanı'nı kabul etti
ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, üçlü zirve için Türkiye'de bulunan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami'yi bakanlıkta kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi için Ankara'da bulunan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami'yi Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı. Askeri tören sonrasında Bakan Akar ve İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Hatami ikili görüşmeye geçti. Yapılan görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
- Bakan Akar, İran Savunma Bakanı'nı kabul etti

Hulusi Akar, Türkiye, İran, Genel

Kaynak: İHA

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