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Bakan Akar, İran Savunma Bakanı'yla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, üçlü zirve için Türkiye'de bulunan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami'yi bakanlıkta görüştü.

16.09.2019 13:48Bakan Akar, İran Savunma Bakanı'yla görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, üçlü zirve için Türkiye'de bulunan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami'yi bakanlıkta görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi için Ankara'da bulunan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami'yi Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı. Askeri tören sonrasında Bakan Akar ve İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Hatami ikili görüşmeye geçti. Yapılan görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. - ANKARA

Hulusi Akar, İran, Politika

Kaynak: İHA

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