Bakan Akar, Karacak'ın İlk Kez Vurulduğu Operasyonu Böyle İzledi

TSK tarafından Sincar'a operasyon düzenlendi. Baskın tarzındaki harekatta 30 hedef imha edildi. Milli Savunma Bakanı Akar, harekatı, TSK komuta kademesiyle Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden takip etti.

20'DEN FAZLA SAVAŞ UÇAĞI KATILDI

Karacak'ın ilk kez vurulduğu harekata 20'den fazla savaş uçağı, İHA ve tanker uçağı katıldı. Hedefler istihbarat birimleriyle koordineli belirlendi, sivil halkın güvenliği ile çevrenin korunması konusunda en üst seviyede hassasiyet gösterildi.

AKAR: GÖREV BİTTİ

Milli Savunma Bakanı Akar, Irak'ın kuzeyindeki hedeflere yönelik harekatı, TSK komuta kademesiyle Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden takip etti.

Akar, "Bu görev bitti bundan, sonraki görevler için de hazırlıklarımızı aynı ciddiyetle, samimiyetle yaparak hazır olacağız" ifadesini kullandı.

Akar'ın operasyonu takip ettiği anlar;