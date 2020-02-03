Bakan Akar: Kimsenin gerekenin yapılacağından şüphesi olmasın

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib 'de Türk askerine yönelik saldırılara ilişkin, "Aziz milletimizin, kimsenin gerekenlerin yapıldığından, yapılacağından şüphesi olmasın" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay'a gitti. Havalimanında İkinci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, helikopterle sınır hattındaki birliklere hareket etti. Bakan Akar, İdlib'deki saldırıya ilişkin "Aziz milletimizin, kimsenin gerekenlerin yapıldığından, yapılacağından şüphesi olmasın" dedi.

ANKARA,