Bakan Akar, Kosova Başbakanı Haradinaj ile Bir Araya Geldi

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/milli-savunma-bakani/' title='Milli Savunma Bakanı'>Milli Savunma Bakanı</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/hulusi-akar/' title='Hulusi Akar'>Hulusi Akar</a>, Kuzey <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/makedonya/' title='Makedonya'>Makedonya</a>'daki resmi temasların ardından geldiği Kosova'da, Başbakan Ramush Haradinaj ile bir araya geldi.<br><br> <a class='keyword' href='/milli-savunma-bakani/' title='Milli Savunma Bakanı'>Milli Savunma Bakanı</a> <a class='keyword' href='/hulusi-akar/' title='Hulusi Akar'>Hulusi Akar</a>, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kosova'da, Savunma Bakanlığının ardından Başbakanlığa geçti. Burada Başbakan Haradinaj ile bir araya gelen Bakan Akar'a, Türkiye'nin <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/pristine/' title='Priştine'>Priştine</a> Büyükelçisi Çağrı Sakar da eşlik etti.<br><br>Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar <a class='keyword' href='/pristine/' title='Priştine'>Priştine</a>'de resmi temaslarda bulunmasının ardından yarın Türk askerinin konuşlu olduğu <a class='keyword' href='/prizren/' title='Prizren'>Prizren</a>'e geçerek, 1999 yılından bu yana Kosova'da KFOR barış gücünde görev yapan Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı'nı ziyaret edecek. - Tabak