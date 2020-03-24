Bakan Akar: "(Kovid-19 ile mücadelede kullanılan ilaçlar) Kimyagerlerimiz bu ilaçların muadilini...
Bakan Akar: "(Kovid-19 ile mücadelede kullanılan ilaçlar) Kimyagerlerimiz bu ilaçların muadilini yapabileceklerini ifade ettiler.
24.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:42
Bakan Akar: "(Kovid-19 ile mücadelede kullanılan ilaçlar) Kimyagerlerimiz bu ilaçların muadilini yapabileceklerini ifade ettiler. Onunla ilgili çalışmalarımız yoğun şekilde sürüyor." - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Güncel