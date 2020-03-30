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Bakan Akar Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin NATO'ya katılışını kutladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin NATO'ya katılışını, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Radmila Shekerinska-Jankovska'ya gönderdiği mesajla kutladı.

30.03.2020 21:36 | Son Güncelleme: 30.03.2020 21:36
Bakan Akar Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin NATO'ya katılışını kutladı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin NATO'ya katılışını, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Radmila Shekerinska-Jankovska'ya gönderdiği mesajla kutladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin NATO'ya katılışını, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Radmila Shekerinska-Jankovska'ya gönderdiği mesajla kutladı. Bakan Akar mesajında, "İttifakın en yeni üyesi olan sizlere, en içten dileklerimle NATO'ya hoş geldiniz demek istiyorum. Üyeliğiniz NATO'yu güçlendirmektedir. Ayrıca, üyelik sürecindeki bağlılığı ve kararlılığı nedeniyle Kuzey Makendonya'yı tebrik ediyorum. Bildiğiniz üzere, Türkiye bu süreci başından beri desteklemiştir ve ihtiyaç olması halinde üyelik deneyimlerini paylaşmaya hazırdır. Kuzey Makedonya'nın NATO üyeliğinin Türkiye'nin ve Makedonya arasındaki ikili ilişkileri de geliştireceğinden eminim" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Başbakan Yardımcısı, Hulusi Akar, Makedonya, Güncel
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