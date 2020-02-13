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Bakan Akar, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Sekerinska ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Radmila Sekerinska ile bir araya geldi.

13.02.2020 13:29 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:29Bakan Akar, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Sekerinska ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Savunma Bakanı Radmila Sekerinska ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katılmak üzere NATO Karargahı'na geldi.

Karargahta çeşitli görüşmeler de gerçekleştiren Bakan Akar ilk olarak Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Radmila Sekerinska ile bir araya geldi. Görüşmede, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Akar daha sonra NATO-Ukrayna ilişkilerini konu alan toplantıya da katıldı. - ANKARA

Hulusi Akar, Makedonya, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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