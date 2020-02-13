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Bakan akar, kuzey makedonya savunma bakanı sekerinska ile görüştü

Bakan Akar, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Sekerinska ile görüştüBelçika (DHA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katılmak üzere NATO Karargahı'na geldi.

13.02.2020 13:30 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:25
Bakan Akar, Kuzey Savunma Bakanı Sekerinska ile görüştü
Belçika (DHA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katılmak üzere NATO Karargahı'na geldi.
Karargahta çeşitli görüşmeler de gerçekleştiren Bakan Akar ilk olarak Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Radmila Sekerinska ile bir araya geldi. Görüşmede, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Bakan Akar daha sonra NATO-Ukrayna ilişkilerini konu alan toplantıya da katıldı.
Bakan akar, kuzey makedonya savunma bakanı sekerinska ile görüştü

Hulusi Akar, Makedonya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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