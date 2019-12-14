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Bakan akar, libya'da umh başkanlık konseyi başkanı el-saraj ile görüştü

Bakan Akar, Libya'da UMH Başkanlık Konseyi Başkanı El-Saraj ile görüştüLibya (DHA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen 19. Doha Forumu'na katıldı.

14.12.2019 15:43 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:45
Bakan Akar, 'da UMH Başkanlık Konseyi Başkanı El-Saraj ile görüştü
Libya (DHA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen 19. Doha Forumu'na katıldı.
Birçok yabancı devlet yetkilisinin yanı sıra Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed El Sani'nin de katıldığı açılış oturumunun ardından Bakan Akar çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.
Bakan Akar, bu kapsamda uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez El-Sarraj ile bir araya geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de katıldığı görüşmede, Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın yanı sıra askeri ve güvenlik alanlarındaki iş birliği konuları da ele alındı.
Bakan Akar, toplantı sonrasında gazetecilerin sorusu üzerine 'Biz deniz hak, alaka menfaatlerimiz ile hukuk çerçevesinde yapılması gerekenleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Biz sadece uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızı, hukukumuzu koruyoruz, kollamaya da devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.
Bakan akar, libya'da umh başkanlık konseyi başkanı el-saraj ile görüştü

Libya, Güncel

Kaynak: DHA


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