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Bakan Akar'dan Libya Mutabakatı açıklaması: Diğer ülkelere karşı bir tehdit değildir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya ile imzalanan mutabakatlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu, diğer ülkelere karşı bir tehdit, hakkında hukukuna taciz değildir" dedi.

08.12.2019 19:32 | Son Güncelleme: 08.12.2019 19:41Bakan Akar'dan Libya Mutabakatı açıklaması: Diğer ülkelere karşı bir tehdit değildir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ile imzalanan "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ve "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"na ilişkin, "Bu hiçbir şekilde diğer ülkelere karşı bir tehdit, diğer ülkelerin hakkına, hukukuna taciz değildir." değerlendirmesinde bulundu.

"NATO İTTİFAKINA TEHDİTLERİ CİDDİYE ALIYORUZ"

Akar, "Mutabakatların gereklerini yapmaya devam ediyoruz. ABD'li müttefiklerimizin, Rus dostlarımızın da sorumlulukları yerine getirmelerini bekliyoruz.NATO ittifakına tehditleri ciddiye alıyoruz, aynı şekilde ittifakın da bize karşı sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz." dedi.

MUTABAKAT 5 ARALIK'TA ONAYLANMIŞTI

Başkanlık Konseyi 5 Aralık'ta "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ve "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasını onaylamıştı.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac tarafından imzalanan metinde "Başkanlık Konseyinin, 27 Kasım'da imzalanan iki mutabakat muhtırasının onaylanması yönünde karar aldığı ve kararın alındığı tarihten itibaren geçerli olmasının şart koşulduğu" ifade edilmişti. Metinde ayrıca ilgili makamlardan kararın Resmi Gazete'de yayımlanması talep edilmişti.

Türkiye ile Libya'daki UMH arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

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Hulusi Akar, Libya, Politika, Güncel

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