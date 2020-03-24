Bakan Akar: "(Maske, antibakteriyel sıvı) Üretimi yükselterek sadece TSK'nın değil, aynı zamanda...
Bakan Akar: "(Maske, antibakteriyel sıvı) Üretimi yükselterek sadece TSK'nın değil, aynı zamanda tüm halkımızın da ihtiyaçlarını karşılamak için gayret gösteriyoruz.
24.03.2020 16:41 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:41
Bakan Akar: "(Maske, antibakteriyel sıvı) Üretimi yükselterek sadece TSK'nın değil, aynı zamanda tüm halkımızın da ihtiyaçlarını karşılamak için gayret gösteriyoruz." - ANKARA
Kaynak: İHA