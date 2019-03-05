Bakan Akar Mavi Vatan Tatbikatını Havadan Denetledi

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Mavi Vatan Tatbikatı'na katılan unsurlara yönelik inceleme ve denetlemelerini sürdürüyor.İlk olarak tatbikatın sevk ve idaresinin yapıldığı Gölcük'teki Donanma Komutanlığında brifing alan Bakan Akar, daha sonra "Batı" adı verilen Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HİK) uçağında tatbikatı havadan takip etti. HİK uçağının tatbikat kapsamında Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği görev uçuşuna katılan Bakan Akar ve komutanlar, uçak içinde faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. Burada da bazı talimatlar veren Bakan Akar, daha sonra telsiz bağlantısıyla Mavi Vatan Tatbikatı'nda görev alan unsurlara seslendi. Mavi Vatan Tatbikatı'nın büyük bir başarıyla devam ettiğini ifade eden Bakan Akar, emeği geçenleri kutladı.Diğer tatbikatlarda olduğu gibi Mavi Vatan Tatbikatı'nda da Türk Silahlı Kuvvetlerinin karada, havada ve denizdeki gücünü bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Bakan Akar, "Mavi Vatan Tatbikatı'nda deniz kuvvetlerimizin gücünü hem bizlere hem de tüm izleyenlere gösterme fırsatı bulduk. Alınan sonuçlar memnuniyet verici ve tatbikat son derece başarılı olmuştur" diye konuştu. Mavi Vatan Tatbikatı ile personelin taktik ve teknik alanlarındaki bilgi ve becerilerinin geliştirildiğini belirten Bakan Akar "Tatbikat tamamen jenerik bir senaryo ve jenerik bir coğrafyada icra edilmektedir. Burada bizim yaptığımız çalışmalar sadece milli faaliyetlerimizin icrası için değil, aynı zamanda NATO çerçevesinde verilecek görevleri de en iyi şekilde yerine getirebilmek için de yapılan bir eğitimdir, tatbikattır. Bu konuda bütün katılımcılara teşekkür ediyor ve kendilerini kutluyorum. Her geçen gün standartlarımızın daha yukarı çıktığını görmenin mutluluğunu yaşıyorum" diye konuştu. Bunların yanı sıra iyi komşuluk ilişkileri kapsamında görüşmeler yaptığını anımsatan Bakan Akar; "İyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, uluslararası hukuka uygun şekilde, güven ve güven artırıcı önlemleri de her geçen gün geliştirmek, çalışmak suretiyle komşumuz Yunanistan ile ikili ilişkilerimizin çok daha iyi düzeye gelmesi için gayret gösteriyoruz. Mevkidaşımızla yaptığımız görüşmeler çerçevesinde karşılıklı heyetlerin gidiş gelişiyle çeşitli çalışmaları, görüşmeleri yaparak mevcut ilişkilerimizin daha iyi bir seviyeye gelmesi için çalışıyoruz. Tabii ki Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de ülkemizin, milletimizin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak için de çalışmalarımızı eksiksiz ve aksaksız yerine getirmeyi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.Görüntü dökümü-Akar'ın (HİK) uçağındaki görüntüsü-Akar'ın konuşması-DetaylarANKARA