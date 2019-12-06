Haberler » Güncel » Bakan Akar: NATO'da mutabakat sağlanamadı, terörle mücadelede yalnız bırakıldık - Haber

Bakan Akar: NATO'da mutabakat sağlanamadı, terörle mücadelede yalnız bırakıldık

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadele konusunda NATO'da mutabakat sağlanamadığını belirterek, "Terörle mücadelede yalnız bırakıldık" dedi.

06.12.2019 17:44 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:07

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadele konusunda NATO'da mütabakat sağlanamadığını belirterek, "Terörle mücadelede yalnız bırakıldık. Kimi çevrelerin, ulusal güvenliğimiz için attığımız adımları NATO ittifakını hiçe saydığımızın kanıtı olarak gösterme çabası mantık dışı." dedi.

"PATRİOT'U VERMEDİLER, S-400'Ü DEĞERLENDİRDİK"

Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemleri ile ilgili konuşan Bakan Akar, "Patriot'u istedik vermediler S-400'ü değerlendirdik. Ayrıca yerli olarak Hisar projesi çalışmalarımız sürüyor" dedi.

"TEMELSİZ GÖRÜŞLER ORTAYA ATILIYOR"

Bakan Akar, Türkiye'nin NATO içinde tüm yükümlülüklerine bağlı olduğunu belirterek, "Türkiye, sınırlarımızdaki terör örgütü ile Avrupa arasında bir duvardır. NATO'nun varlığı ve Türkiye'nin üyeliğine dair temelsiz görüşler ortaya atılıyor. Kimileri attığımız adımların NATO ittifakının hiçe saydığımızı öne sürüyordu. Bu temelsizdir. Türkiye, NATO içinde yükümlülüklerini yerine getiriyor. Türkiye, hem halkının hem de NATO'nun sınırlarını korumaya devam edecektir." dedi.

Bakan Akar: NATO'da mutabakat sağlanamadı, terörle mücadelede yalnız bırakıldık

Hulusi Akar, Güncel


Güncel

Son Dakika Haberleri

19:24 "Orman İzmir" kampanyasının ilk fidanları Bornova'da dikildi - Haber
19:23 Ordu fındık fabrikasında yangın - Haber
19:22 Karabük'te bıçaklı kavga: 2 yaralı - Haber
19:20 Büyükelçiler Mardin'i ziyaret etti - Haber
19:16 Antalya'da halı mağazasının yüzde 70'lik indirimi yoğunluğa neden oldu - Haber
18:25 Ev arkadaşlarını vahşice öldüren cinayet zanlısının "istismar" iddiası yalan çıktı - Haber
17:49 7 ayrı suçtan aranan şahıs bazanın içinde yakalandı - Haber
16:11 Duvar yıkılınca, Fransızlarla yaşanan çatışmanın izleri ortaya çıktı - Haber
16:00 Almanya'da iki aşırı sağcı, 11 yaşındaki başörtülü kızı yere düşürüp tekmeledi! - Haber
15:35 Canını hiçe saydı! Yanan otomobilden kayınvalidesini son anda kurtardı - Haber
8.12.2019 19:33:37