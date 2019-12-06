Bakan Akar: NATO'da mutabakat sağlanamadı, terörle mücadelede yalnız bırakıldık

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadele konusunda NATO'da mütabakat sağlanamadığını belirterek, "Terörle mücadelede yalnız bırakıldık. Kimi çevrelerin, ulusal güvenliğimiz için attığımız adımları NATO ittifakını hiçe saydığımızın kanıtı olarak gösterme çabası mantık dışı." dedi.

"PATRİOT'U VERMEDİLER, S-400'Ü DEĞERLENDİRDİK"

Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemleri ile ilgili konuşan Bakan Akar, "Patriot'u istedik vermediler S-400'ü değerlendirdik. Ayrıca yerli olarak Hisar projesi çalışmalarımız sürüyor" dedi.

"TEMELSİZ GÖRÜŞLER ORTAYA ATILIYOR"

Bakan Akar, Türkiye'nin NATO içinde tüm yükümlülüklerine bağlı olduğunu belirterek, "Türkiye, sınırlarımızdaki terör örgütü ile Avrupa arasında bir duvardır. NATO'nun varlığı ve Türkiye'nin üyeliğine dair temelsiz görüşler ortaya atılıyor. Kimileri attığımız adımların NATO ittifakının hiçe saydığımızı öne sürüyordu. Bu temelsizdir. Türkiye, NATO içinde yükümlülüklerini yerine getiriyor. Türkiye, hem halkının hem de NATO'nun sınırlarını korumaya devam edecektir." dedi.