26.06.2019 20:15
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Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi

Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar , NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika 'nın başkenti Brüksel 'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından görüşmeye dair yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. NATO Karargahındaki görüşmede bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Brüksel , Jens Stoltenberg , Hulusi Akar , Güncel

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