28.06.2019 00:26
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- Bakan Akar NATO INF Oturumu'na Katıldı

- Bakan Akar NATO INF Oturumu'na katıldıBRÜKSEL - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brüksel'de Orta Menzilli Nükleer Silahlar konulu Kuzey Atlantik Konseyi Oturumu'na katıldı.

- Bakan Akar NATO INF Oturumu'na katıldı
BRÜKSEL - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar , NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brüksel 'de Orta Menzilli Nükleer Silahlar konulu Kuzey Atlantik Konseyi Oturumu'na katıldı. Akar, birçok ülkenin savunma bakanı ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün gün boyu birçok ülkenin bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Orta Menzilli Nükleer Silahlar konulu Kuzey Atlantik Konseyi Oturumu'na katılan Akar, oturum sırasında diğer ülkelerin savunma bakanları ile de ayaküstü sohbet etti.- Bakan Akar NATO INF Oturumu'na Katıldı
Kaynak: İHA
Atlantik Konseyi , Hulusi Akar , Güncel

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