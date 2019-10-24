Haberler » Güncel » Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları aile fotoğrafına katıldı

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları aile fotoğrafına katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonunda çekilen aile fotoğrafına katıldı.

24.10.2019 22:10Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları aile fotoğrafına katıldı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonunda çekilen aile fotoğrafına katıldı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda "harekat ve misyonlar" konulu Kuzey Atlantik Konseyi oturumu öncesinde bazı mevkidaşlarıyla ayak üstü sohbet etti. Bakan Akar Salona girişinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile de kısa süre sohbet etti. NATO Savunma Bakanları'nın "harekat ve misyonlar" konulu Kuzey Atlantik Konseyi oturumu sonrasında ise Bakan Akar'ın da katıldığı Aile Fotoğrafı çektirildi.
(İHA)

Atlantik Konseyi, Hulusi Akar, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:59 Hırsızlık zanlısı kovalamaca sonucu yakalandı
22:58 Elazığ'da hırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklandı
22:56 Türk Kızılaydan Yemen'de gıda yardımı
22:55 Karabük'te deprem
22:54 Ölen akrabalarının dua merasiminden dönüşte kazada hayatlarını kaybettiler
22:53 Pamuk şeker satmak isteyen çocuğa yemek ısmarladı
22:52 Eşinin çıkardığı yangında yaralanan fadime, kurtarılamadı
24.10.2019 23:01:15