Haberler » Güncel » - Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları aile fotoğrafına katıldı

- Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları aile fotoğrafına katıldı

- Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları aile fotoğrafına katıldıBRÜKSEL - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonunda çekilen aile fotoğrafına katıldı.

25.10.2019 00:02
- Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları aile fotoğrafına katıldı
BRÜKSEL - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonunda çekilen aile fotoğrafına katıldı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda "harekat ve misyonlar" konulu Kuzey Atlantik Konseyi oturumu öncesinde bazı mevkidaşlarıyla ayak üstü sohbet etti. Bakan Akar Salona girişinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile de kısa süre sohbet etti. NATO Savunma Bakanları'nın "harekat ve misyonlar" konulu Kuzey Atlantik Konseyi oturumu sonrasında ise Bakan Akar'ın da katıldığı Aile Fotoğrafı çektirildi.
- Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları aile fotoğrafına katıldı

Atlantik Konseyi, Hulusi Akar, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:30 Macron'dan başörtüsü ve İslam açıklaması
00:29 Twitter'dan bir skandal daha! Teröristbaşı Mazlum Kobani'nin hesabını onayladılar
00:24 Türk Kızılayından, Tel Abyad'a mobil klinik - TEL
00:24 Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde deprem
00:21 - Uyuşturucu kuryesi kedi gardiyanlara yakalandı
00:19 Esenyurtta 9 katlı binanın çatısı alev alev yandı
00:16 Muğla'da 33 düzensiz göçmen yakalandı
25.10.2019 00:31:16