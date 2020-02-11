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Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısına katılacak

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, 12-13 Şubat tarihlerinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak.

11.02.2020 18:37 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:37Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısına katılacak

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, 12-13 Şubat tarihlerinde 'nın başkenti 'de yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 12-13 Şubat tarihlerinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak. Bakan Akar, NATO Karargahı'ndaki oturumların yanı sıra bazı savunma bakanları ile de ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Görüşmelerde savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulacak" denildi.



Hulusi Akar, Belçika, Brüksel, Politika

Kaynak: DHA

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