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Bakan Akar Pakistanlı mevkidaşı ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Bakanı Pervez Khattak ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

14.02.2020 18:00 | Son Güncelleme: 14.02.2020 18:00Bakan Akar Pakistanlı mevkidaşı ile bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Savunma Bakanı Pervez Khattak ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.
Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan ziyaretine iştirak eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen heyetler arası görüşmenin yanı sıra ikili görüşmeler de gerçekleştirdi. Bakan Akar, ilk olarak Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Qamar Javed Bajwa ile bir araya geldi. Bakan Akar, daha sonra Pakistan Savunma Bakanı Pervez Khattak ile görüştü. Görüşmede ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayii konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
(Mehmet Kalay/İHA)

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Kaynak: İHA

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