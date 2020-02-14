Haberler » Politika » Bakan Akar, Pakistanlı mevkidaşıyla görüştü - Haberler

Bakan Akar, Pakistanlı mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Bakanı Pervez Khattak ile bir araya geldi.

14.02.2020 17:40 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:40Bakan Akar, Pakistanlı mevkidaşıyla görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Savunma Bakanı Pervez Khattak ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan ziyaretine iştirak eden Akar'ın, Erdoğan'ın başkanlık ettiği heyetlerarası görüşmelerin yanı sıra ikili görüşmeler de yaptığı belirtildi.
Bu çerçevede ilk olarak Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Qamar Javed Bajwa ile bir araya gelen Akar'ın, daha sonra Pakistan Savunma Bakanı Pervez Khattak ile görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.
Akar'ın, Pakistanlı Bakan Khattak ile görüşmesinde ikili, bölgesel savunma, güvenlik ve savunma sanayi konularında görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

Hulusi Akar, Pakistan, Politika

Kaynak: AA

Politika

Son Dakika Haberleri

17:11  Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:14  Sibel Arna kimdir? Sibel Arna kaç yaşında, nereli?
16:05  İŞKUR giriş nasıl yapılır? İŞKUR ilanları nerede yayınlanıyor? İŞKUR e şube ile İŞKUR kayıt nasıl yapılır? İŞKUR TYP nedir? İŞKUR iletişim hattı!
15:49  Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan nereli, kaç yaşında?
14:48  Erhan Gökgücü kimdir? Erhan Gökgücü hayatı ve biyografisi!
14.02.2020 18:49:14