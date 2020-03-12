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Bakan Akar Rus heyeti ile büyük oranda mutabakat sağladık

Bakan Akar Rus heyeti ile büyük oranda mutabakat sağladık.

12.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:19
Bakan Akar Rus heyeti ile büyük oranda mutabakat sağladık
Bakan Akar Rus heyeti ile büyük oranda mutabakat sağladık

Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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