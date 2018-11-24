Bakan Akar, Rus Savunma Bakanı ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Rusya
Savunma Bakanı Sergey Şoygu
ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakan Akar ile Bakan Şoygu, görüşmede İdlib
ve Tel Rıfat'taki son durum başta olmak üzere bölgesel konuları değerlendirdi. Görüşmede, sahada alınması gereken teknik ve taktik tedbirler belirlenirken, İdlib ve Tel Rifat'ta huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla ortak çalışmaya devam edilmesi konusunda fikir birliği içinde olunduğu teyit edildi. - ANKARA
Sergey Şoygu,Rusya Federasyonu,Hulusi Akar
24 Kasım 2018 Cumartesi 09:49